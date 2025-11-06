Deutsche Beteiligungs Aktie
|23,90EUR
|-0,10EUR
|-0,42%
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
06.11.2025 13:11:30
Deutsche Beteiligungs Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Tom Mills am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,45 €
|
Abst. Kursziel*:
47,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,63%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
