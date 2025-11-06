MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





