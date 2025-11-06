Deutsche Beteiligungs Aktie

23,90EUR -0,10EUR -0,42%
Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

06.11.2025 14:46:09

Deutsche Beteiligungs Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
41,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,40 € 		Abst. Kursziel*:
71,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,31%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

