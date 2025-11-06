Deutsche Beteiligungs Aktie
|23,90EUR
|-0,10EUR
|-0,42%
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
41,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,40 €
|
Abst. Kursziel*:
71,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,31%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AGmehr Nachrichten
|
15:59
|XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.10.25
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.10.25
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)