Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittwochnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,91 Prozent leichter bei 3 260,93 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 482,034 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,380 Prozent tiefer bei 3 311,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 324,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 259,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 321,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,51 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 3 209,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 963,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 2 942,60 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 22,30 EUR), HENSOLDT (+ 0,56 Prozent auf 25,12 EUR), SAP SE (+ 0,23 Prozent auf 137,66 EUR), EVOTEC SE (+ 0,00 Prozent auf 21,01 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,10 EUR), CompuGroup Medical SE (-5,26 Prozent auf 36,00 EUR), JENOPTIK (-4,95 Prozent auf 26,48 EUR), Sartorius vz (-4,55 Prozent auf 329,60 EUR) und Siltronic (-4,08 Prozent auf 85,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 037 695 Aktien gehandelt. Mit 163,150 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die freenet-Aktie weist mit 10,50 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at