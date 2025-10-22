Sartorius vz. Aktie
|239,00EUR
|1,90EUR
|0,80%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
238,50 €
|
Abst. Kursziel*:
9,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
239,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
07:10
Sartorius vz. Outperform
RBC Capital Markets
21.10.25
Sartorius vz. Buy
Jefferies & Company Inc.
20.10.25
Sartorius vz. Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25
Sartorius vz. Buy
Deutsche Bank AG
17.10.25
Sartorius vz. Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Sartorius AG Vz.
|237,30
|0,08%
