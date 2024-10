Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Wenig verändert zeigte sich der TecDAX am Dienstagabend.

Der TecDAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 3 339,09 Punkten ab. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 543,209 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,166 Prozent schwächer bei 3 335,77 Punkten in den Handel, nach 3 341,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 307,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 344,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 225,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, notierte der TecDAX bei 3 379,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 999,47 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,436 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,35 Prozent auf 205,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 95,85 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,88 Prozent auf 41,28 EUR), ATOSS Software (+ 1,23 Prozent auf 132,00 EUR) und Kontron (+ 0,99 Prozent auf 16,31 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Carl Zeiss Meditec (-3,74 Prozent auf 65,70 EUR), EVOTEC SE (-3,56 Prozent auf 5,82 EUR), SMA Solar (-3,28 Prozent auf 17,38 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,52 Prozent auf 13,92 EUR) und Energiekontor (-2,36 Prozent auf 53,90 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 413 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 234,117 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at