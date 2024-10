Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsende im Minus

Schlussendlich beendete der TecDAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 342,01 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 543,019 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 3 354,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 343,35 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 363,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 325,87 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 3 225,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 393,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 2 999,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,524 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 4,46 Prozent auf 28,56 EUR), ATOSS Software (+ 4,15 Prozent auf 130,40 EUR), SMA Solar (+ 3,04 Prozent auf 17,97 EUR), Nagarro SE (+ 2,12 Prozent auf 94,00 EUR) und 1&1 (+ 1,90 Prozent auf 13,98 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Eckert Ziegler (-3,15 Prozent auf 40,52 EUR), HENSOLDT (-2,18 Prozent auf 29,58 EUR), AIXTRON SE (-1,98 Prozent auf 15,35 EUR), Nordex (-1,94 Prozent auf 13,16 EUR) und EVOTEC SE (-1,71 Prozent auf 6,04 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 282 498 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,12 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

