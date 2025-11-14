Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Um 15:42 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,54 Prozent auf 9 656,50 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,823 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 9 807,72 Punkte an der Kurstafel, nach 9 807,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 9 807,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 610,45 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,269 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 452,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 177,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 071,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,91 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 2,19 Prozent auf 2,23 GBP), DCC (+ 1,26 Prozent auf 50,00 GBP), Reckitt Benckiser (-0,10 Prozent auf 58,30 GBP), Burberry (-0,16 Prozent auf 12,26 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,19 Prozent auf 15,92 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Entain (-4,62 Prozent auf 6,94 GBP), Flutter Entertainment (-4,05 Prozent auf 149,10 GBP), Land Securities Group (-4,02 Prozent auf 6,21 GBP), Fresnillo (-3,82 Prozent auf 23,18 GBP) und StJamess Place (-3,65 Prozent auf 12,93 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 68 017 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,877 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at