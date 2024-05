Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Handel im Minus

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,55 Prozent auf 18 765,57 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,855 Prozent auf 18 708,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18 869,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 18 783,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 706,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,475 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 17 782,72 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, einen Stand von 18 043,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Stand von 14 298,41 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,43 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 907,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 1,35 Prozent auf 608,12 USD), Lululemon Athletica (+ 1,07 Prozent auf 298,41 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,06 Prozent auf 151,31 USD), Dollar Tree (+ 0,96 Prozent auf 114,11 USD) und T-Mobile US (+ 0,76 Prozent auf 168,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Moderna (-7,73 Prozent auf 141,36 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,67 Prozent auf 163,59 USD), ASML (-3,44 Prozent auf 957,71 USD), Constellation Energy (-3,28 Prozent auf 223,68 USD) und JDcom (-2,68 Prozent auf 29,09 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 404 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,946 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Mit 9,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

