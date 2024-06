Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus

Heute agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,02 Prozent tiefer bei 19 032,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 19 053,01 Punkte an der Kurstafel, nach 19 035,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 984,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 071,79 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 093,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 017,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 558,09 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 15,04 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 071,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Illumina (+ 8,17 Prozent auf 115,51 USD), PayPal (+ 6,20 Prozent auf 67,47 USD), Lululemon Athletica (+ 5,34 Prozent auf 324,74 USD), Atlassian A (+ 3,39 Prozent auf 163,24 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,19 Prozent auf 8,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-4,44 Prozent auf 200,03 USD), Old Dominion Freight Line (-3,52 Prozent auf 169,52 USD), Micron Technology (-2,86 Prozent auf 129,88 USD), Marvell Technology (-2,19 Prozent auf 68,27 USD) und Synopsys (-2,18 Prozent auf 575,34 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 423 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,841 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at