Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Der CAC 40 setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 6 886,37 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,154 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 6 898,98 Punkte an der Kurstafel, nach 6 888,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 6 898,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 885,68 Zählern.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,969 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 071,79 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Stand von 7 465,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, stand der CAC 40 bei 6 244,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 4,42 Prozent zu Buche. Bei 7 581,26 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,149 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

2023 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

