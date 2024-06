Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Der ATX zeigte sich am Freitag in Rot.

Am Freitag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,90 Prozent tiefer bei 3 535,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,908 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 3 604,30 Punkten, nach 3 603,90 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 521,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 604,30 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,36 Prozent nach unten. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 3 722,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, wurde der ATX mit 3 394,38 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der ATX mit 3 211,12 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Telekom Austria (+ 0,44 Prozent auf 9,15 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,95 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,19 Prozent auf 21,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,53 Prozent auf 112,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 42,02 EUR), BAWAG (-3,31 Prozent auf 57,00 EUR), Lenzing (-3,23 Prozent auf 36,00 EUR), Verbund (-2,90 Prozent auf 73,55 EUR) und Andritz (-2,72 Prozent auf 59,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 031 062 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,438 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

