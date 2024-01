Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

So bewegt sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent tiefer bei 1 672,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 1 675,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 674,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 676,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 672,03 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2,24 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 687,52 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Stand von 1 563,75 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 18.01.2023, den Wert von 1 680,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,42 Prozent abwärts. Bei 1 731,58 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3,56 Prozent auf 9,90 EUR), Palfinger (+ 0,83 Prozent auf 24,30 EUR), Flughafen Wien (+ 0,71 Prozent auf 49,35 EUR), FACC (+ 0,70 Prozent auf 5,72 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 23,46 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil S IMMO (-2,68 Prozent auf 14,52 EUR), AMAG (-1,71 Prozent auf 28,80 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 75,75 EUR), Semperit (-0,95 Prozent auf 14,54 EUR) und Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 26,10 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14 746 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,342 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAWAG-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at