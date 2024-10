Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime liegt schlussendlich im Minus

Am Dienstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,28 Prozent schwächer bei 1 793,46 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent stärker bei 1 798,56 Punkten in den Handel, nach 1 798,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 790,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 799,13 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 799,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 844,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 1 584,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,63 Prozent. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 4,65 Prozent auf 9,00 EUR), Lenzing (+ 2,88 Prozent auf 33,90 EUR), Addiko Bank (+ 2,00 Prozent auf 20,40 EUR), DO (+ 1,97 Prozent auf 144,80 EUR) und Semperit (+ 1,04 Prozent auf 11,62 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-5,19 Prozent auf 2,56 EUR), Flughafen Wien (-3,33 Prozent auf 52,20 EUR), OMV (-2,66 Prozent auf 38,10 EUR), Telekom Austria (-2,57 Prozent auf 8,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,70 Prozent auf 28,90 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 616 342 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at