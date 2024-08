Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent schwächer bei 1 847,45 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 851,89 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 852,05 Punkte).

Bei 1 857,32 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 840,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,455 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 826,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, einen Stand von 1 785,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 635,62 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,78 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 4,10 Prozent auf 11,16 EUR), Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 18,28 EUR), Verbund (+ 1,42 Prozent auf 75,05 EUR), STRABAG SE (+ 1,03 Prozent auf 39,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,95 Prozent auf 106,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-4,72 Prozent auf 18,78 EUR), Frequentis (-2,94 Prozent auf 29,70 EUR), Andritz (-1,44 Prozent auf 58,30 EUR), UBM Development (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,18 Prozent auf 29,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 475 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,691 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at