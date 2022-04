Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 34,0 auf 17,5 Euro gesenkt. Hintergrund der Revision sind die möglichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Im Aktienkurs dürften diese nach Einschätzung der Erste-Analysten aber schon berücksichtigt sein, sie bestätigen daher ihre Kaufempfehlung "buy".

An der Wiener Börse hielten RBI-Aktien am Mittwoch zuletzt bei 11,40 Euro und damit deutlich unter dem ausgegebenen Kursziel. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des stark in Russland und der Ukraine engagierten Bankkonzerns ihren Kurs schon mehr als halbiert.

Das Ausmaß dieses Ausverkaufs ist nicht gerechtfertigt, schreibt der Erste-Analyst Thomas Ungar. Eine Modellrechnung der Erste-Analysten zeige, dass selbst ein Totalverlust der Russland-Bank der RBI für den Konzern verkraftbar wäre. Eine Bewertung ohne Russland könne sogar ein Aufwärtspotenzial für Aktionäre bringen.

Kurzfristig sind die Kriegsfolgen für die RBI aber kaum abschätzbar, heißt es in der Erste-Analyse. Auf Basis der Annahme einer Weiterführung der Aktivitäten in Belarus, Russland und der Ukraine haben sie ihre Ergebnisprognosen daher stark gesenkt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 prognostizieren sie nun einen Gewinn von 2,50 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 2,60 (2023) und 3,51 (2024) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,50 (2022), 0,75 (2023) und 1,00 (2024) Euro je Aktie erwartet.

