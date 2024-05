Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Start des Dienstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 1 912,41 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,154 Prozent auf 1 913,00 Punkte an der Kurstafel, nach 1 915,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 906,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 912,41 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 1 864,80 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 14.02.2024, einen Wert von 1 820,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der SLI auf 1 798,51 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,44 Prozent aufwärts. 1 936,63 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 9,01 Prozent auf 81,04 CHF), Sonova (+ 5,49 Prozent auf 282,40 CHF), ams (+ 2,67 Prozent auf 1,29 CHF), Julius Bär (+ 0,34 Prozent auf 53,72 CHF) und Logitech (+ 0,33 Prozent auf 78,42 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-2,59 Prozent auf 503,00 CHF), Roche (-2,41 Prozent auf 222,30 CHF), Swiss Life (-1,42 Prozent auf 640,40 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 77,20 CHF) und Swiss Re (-1,05 Prozent auf 103,75 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 498 054 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,209 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at