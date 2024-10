Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent auf 1 992,82 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,512 Prozent auf 1 993,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 003,27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 991,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 001,00 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wies der SLI einen Stand von 2 015,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 1 943,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 714,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 13,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 0,65 Prozent auf 4 640,00 CHF), Logitech (+ 0,64 Prozent auf 75,56 CHF), Swatch (I) (+ 0,61 Prozent auf 181,25 CHF), Sonova (+ 0,33 Prozent auf 303,80 CHF) und Sandoz (+ 0,17 Prozent auf 35,27 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Adecco SA (-1,91 Prozent auf 28,78 CHF), Geberit (-1,71 Prozent auf 551,40 CHF), Julius Bär (-1,47 Prozent auf 50,90 CHF), Schindler (-1,35 Prozent auf 248,00 CHF) und SGS SA (-0,88 Prozent auf 94,34 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 921 894 Aktien gehandelt. Mit 232,918 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at