Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index im Fokus
|
17.11.2025 17:58:40
Schwacher Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Zum Handelsschluss sank der SLI im SIX-Handel um 0,66 Prozent auf 2 038,21 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 2 052,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 051,84 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 055,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 035,59 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 000,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Wert von 1 912,16 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6,07 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1,30 Prozent auf 105,78 CHF), Roche (+ 0,38 Prozent auf 287,20 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 583,50 CHF), Sandoz (+ 0,15 Prozent auf 54,92 CHF) und Julius Bär (+ 0,14 Prozent auf 57,58 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-4,09 Prozent auf 90,62 CHF), ams-OSRAM (-3,71 Prozent auf 9,85 CHF), Lindt (-3,04 Prozent auf 12 100,00 CHF), Swiss Re (-2,75 Prozent auf 141,55 CHF) und VAT (-2,69 Prozent auf 321,70 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 995 411 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 247,127 Mrd. Euro heraus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,07 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sandozmehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07:00
|Sandoz launches TYRUKO® (natalizumab-sztn) in US, as first and only multiple sclerosis biosimilar (EQS Group)
|
14.11.25
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)