Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Index im Fokus 17.11.2025 17:58:40

Schwacher Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SLI ging im Minus aus dem Montagshandel.

Zum Handelsschluss sank der SLI im SIX-Handel um 0,66 Prozent auf 2 038,21 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 2 052,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 051,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 055,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 035,59 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 000,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Wert von 1 912,16 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6,07 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1,30 Prozent auf 105,78 CHF), Roche (+ 0,38 Prozent auf 287,20 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 583,50 CHF), Sandoz (+ 0,15 Prozent auf 54,92 CHF) und Julius Bär (+ 0,14 Prozent auf 57,58 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-4,09 Prozent auf 90,62 CHF), ams-OSRAM (-3,71 Prozent auf 9,85 CHF), Lindt (-3,04 Prozent auf 12 100,00 CHF), Swiss Re (-2,75 Prozent auf 141,55 CHF) und VAT (-2,69 Prozent auf 321,70 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 995 411 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 247,127 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,07 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

