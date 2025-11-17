Verluste in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Am Montag verliert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,49 Prozent auf 2 041,70 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 2 052,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 051,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 055,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 036,10 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 035,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 2 000,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, stand der SLI bei 1 912,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6,25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Novartis (+ 1,32 Prozent auf 105,80 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 583,50 CHF), Sandoz (+ 0,18 Prozent auf 54,94 CHF), Julius Bär (+ 0,14 Prozent auf 57,58 CHF) und Roche (+ 0,10 Prozent auf 286,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-3,32 Prozent auf 9,89 CHF), Logitech (-2,65 Prozent auf 91,98 CHF), Straumann (-2,13 Prozent auf 98,56 CHF), Lindt (-2,08 Prozent auf 12 220,00 CHF) und Swatch (I) (-1,83 Prozent auf 171,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 685 262 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 247,127 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

