Applied Industrial Technologies Aktie
WKN: 861210 / ISIN: US03820C1053
|
28.04.2026 12:37:07
Applied Industrial Technologies Inc Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Applied Industrial Technologies Inc (AIT) released a profit for third quarter of $99.77 million
The company's bottom line came in at $99.77 million, or $2.65 per share. This compares with $99.80 million, or $2.57 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $1.251 billion from $1.166 billion last year.
Applied Industrial Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $99.77 Mln. vs. $99.80 Mln. last year. -EPS: $2.65 vs. $2.57 last year. -Revenue: $1.251 Bln vs. $1.166 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Industrial Technologies Inc.
|
27.04.26
|Ausblick: Applied Industrial Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: Applied Industrial Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Applied Industrial Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Industrial Technologies Inc.
|256,60
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.