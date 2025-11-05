AppLovin Aktie
AppLovin Corporation Bottom Line Advances In Q3, Beats Estimates
(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $835.55 million, or $2.45 per share. This compares with $434.42 million, or $1.25 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.39 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 68.3% to $1.405 billion from $0.835 billion last year.
AppLovin Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $835.55 Mln. vs. $434.42 Mln. last year. -EPS: $2.45 vs. $1.25 last year. -Revenue: $1.405 Bln vs. $0.835 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $1.570 - $1.600 Bln
