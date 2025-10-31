Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Grün

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,13 Prozent stärker bei 26 025,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 26 055,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 734,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 927,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 063,49 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 679,99 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 218,12 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 890,42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 24,08 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Amazon (+ 10,96 Prozent auf 247,29 USD), Marvell Technology (+ 9,73 Prozent auf 97,19 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,13 Prozent auf 272,72 USD), Palantir (+ 4,65 Prozent auf 203,60 USD) und AppLovin (+ 4,65 Prozent auf 649,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen DexCom (-16,63 Prozent auf 56,86 USD), Charter A (-4,30 Prozent auf 221,00 USD), CoStar Group (-4,09 Prozent auf 66,79 USD), Keurig Dr Pepper (-2,98 Prozent auf 26,86 USD) und eBay (-2,07 Prozent auf 82,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 398 291 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,264 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at