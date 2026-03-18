AptarGroup Aktie
WKN: 886413 / ISIN: US0383361039
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18.03.2026 15:16:24
AptarGroup Hires New CEO
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Nachrichten zu AptarGroup
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29.10.25
|Ausblick: AptarGroup zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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15.10.25
|Erste Schätzungen: AptarGroup verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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