Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
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27.10.2026 21:14:32
Arch Capital Group Ltd Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Arch Capital Group Ltd (ACGL) announced earnings for third quarter of $910 billion
The company's earnings totaled $910 billion, or $2.67 per share. This compares with $1.042 billion, or $2.77 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $3.845 billion from $3.964 billion last year.
Arch Capital Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $910 Bln. vs. $1.042 Bln. last year. -EPS: $2.67 vs. $2.77 last year. -Revenue: $3.845 Bln vs. $3.964 Bln last year.
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