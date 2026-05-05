Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
05.05.2026 12:10:06
Archer-Daniels-Midland Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Archer-Daniels-Midland (ADM) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $298 million, or $0.62 per share. This compares with $295 million, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Archer-Daniels-Midland reported adjusted earnings of $345 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $20.490 billion from $20.175 billion last year.
Archer-Daniels-Midland earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $298 Mln. vs. $295 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.61 last year. -Revenue: $20.490 Bln vs. $20.175 Bln last year.
