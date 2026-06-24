Archrock Names Mohit Singh CFO

(RTTNews) - Archrock, Inc. (AROC), an energy infrastructure company, Wednesday announced that it has appointed Mohit Singh as its Chief Financial Officer and Senior Vice President, effective July 6.

Singh brings more than 25 years of experience across the energy value chain, with expertise in oil & gas operations, investment banking and corporate finance.

He has served as the Chief Financial Officer and Executive Vice President of Chesapeake Energy Corporation from 2021 through its merger with Southwestern Energy Company in 2024 to form Expand Energy Corporation, where he continued in the same role till August 2025.

In pre-market activity, AROC shares were trading at $38.71, down 0.90% on the New York Stock Exchange.