Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
28.04.2026 13:20:39
Ares Capital Corp. Bottom Line Declines In Q1
(RTTNews) - Ares Capital Corp. (ARCC) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $92 million, or $0.13 per share. This compares with $241 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $763 million from $732 million last year.
Ares Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92 Mln. vs. $241 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.36 last year. -Revenue: $763 Mln vs. $732 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Capital CorpShs
|
27.04.26
|Ausblick: Ares Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ares Capital CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ares Capital CorpShs
|15,91
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.