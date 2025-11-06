Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|Zahlenvorlage
|
06.11.2025 17:09:00
Arm auf Erfolgskurs: Umsatz übertrifft Erwartungen - Aktie fällt dennoch
Beim Gewinn pro Aktie (EPS) wies Arm für das abgeschlossene Jahresviertel einen Wert von 0,22 US-Dollar aus. Die Konsensprognose von 28 Analysten hatte für dieses Quartal einen durchschnittlichen Gewinn von 0,329 US-Dollar je Aktie vorgesehen. Im Vergleich dazu stand im entsprechenden Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,100 US-Dollar pro Aktie in den Büchern.
Die Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich im abgelaufenen Zeitraum auf insgesamt 1,14 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen sind mit den Erwartungen von 27 Analysten zu vergleichen, die im Schnitt einen Umsatz von 1,060 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Ein Jahr zuvor konnte Arm Umsatzerlöse von 844,00 Millionen US-Dollar erzielen.
Die an der NASDAQ gelisteten Arm-ADRs zeigen sich zeitweise 2,32 Prozent tiefer bei 156,48 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.