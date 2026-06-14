Cool Holdings Aktie

Cool Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053

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14.06.2026 12:03:20

As the world heats up, cities work to cool down

Global warming trends mean more frequent, intense heat waves. Cities around the world are working to mitigate extreme heat and adapt urban life to climate change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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