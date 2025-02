AstraZeneca-Aktie deutlich höher: AstraZeneca schlägt Erwartungen - Gewinn könnte 2025 weiter steigen

Der Pharmakonzern AstraZeneca profitierte von einer hohen Nachfrage nach seinen wichtigsten Medikamenten, die einen leichten Umsatzrückgang in China ausglich. Für das laufende Jahr rechnet das britische Unternehmen mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnwachstum.

Der Gesamtumsatz soll 2025 währungsbereinigt um einen hohen einstelligen Prozentsatz zulegen. Der Kerngewinn je Aktie soll im niedrigen zweistelligen Bereich steigen.

Im vierten Quartal stieg der Kerngewinn je Aktie, der Sondereinflüsse ausklammert, auf 2,09 US-Dollar von 1,45 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 2,07 Dollar gerechnet.

Der Gesamtumsatz stieg auf 14,9 Milliarden Dollar von 12 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Analystenprognose auf 14,2 Milliarden gelautet.

Konzernchef Pascal Soriot sprach in der Mitteilung vom Donnerstag von einer starken Entwicklung und schaut optimistisch in das neue Jahr: Die anziehende Nachfrage in allen wichtigen Absatzmärkten dürfte helfen, "unser Wachstumstempo auch 2025 zu halten", sagte er zur Zahlenvorlage in Cambridge. Allerdings erwartet er ein etwas geringeres Umsatzplus als 2024. Dabei entwickle sich die Medikamentenpipeline positiv.

2024 schwoll der Umsatz um 18 Prozent auf gut 54 Milliarden Dollar (52 Mrd Euro) an. Auch im Schlussquartal profitierte der britische Hersteller von einer stark angezogenen Nachfrage nach seinen Krebsmedikamenten. Aber auch der Umsatz mit der RSV-Impfung Beyfortus aus der Zusammenarbeit mit dem französischen Konzern Sanofi zog kräftig an.

Nach Steuern kletterte der Gewinn im vergangenen Jahr ebenfalls um 18 Prozent auf rund 7 Milliarden Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 13 Prozent auf 8,21 Dollar; währungsbereinigt betrug das Plus sogar 19 Prozent. Im neuen Jahr 2025 soll diese Kennziffer abseits der Wechselkurse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich anziehen. Für den währungsbereinigten Umsatz erwartet das Management lediglich ein prozentual hohes einstelliges Plus.

Seine Zuversicht für die weitere Entwicklung schöpft Konzernlenker Soriot vor allem aus der Forschungspipeline. Diese habe im vergangenen Jahr in neun "hochwertigen" Phase III-Studien positive Ergebnisse hervorgebracht. "Dies markiert den Beginn einer nie dagewesenen Periode mit reichlich Treibern für unser Unternehmen", sagte der Manager. 2025 dürften die Daten aus sieben weiteren fortgeschrittenen Studien folgen, schrieb Astrazeneca. Zudem gebe es für bereits zugelassene Produkte die Aussicht auf neue Anwendungsbereiche. Dies seien wichtige Schritte auf dem Weg zum längerfristigen Konzernziel, bis Ende der Dekade einen Umsatz von 80 Milliarden Dollar zu erwirtschaften, unterstrich Soriot.

Die AstraZeneca-Aktie gewinnt im Handel in London zeitweise 4,49 Prozent auf 116,26 Pfund.

DOW JONES / dpa-AFX