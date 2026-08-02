AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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02.08.2026 23:51:26
AstraZeneca held talks with Bristol Myers Squibb on US$400 billion megadeal: source
The deal could result in one of the world’s largest pharmaceutical companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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