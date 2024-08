ATX aktuell: ATX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Wien schicken den ATX aktuell erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent auf 3 709,88 Punkte an. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 120,152 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 706,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 706,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 711,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 701,76 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,546 Prozent. Vor einem Monat, am 30.07.2024, wurde der ATX mit 3 702,96 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 30.05.2024, einen Stand von 3 651,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.08.2023, wies der ATX einen Stand von 3 168,56 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,73 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,61 Prozent auf 39,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,49 Prozent auf 30,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,33 Prozent auf 49,08 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,85 EUR) und CA Immobilien (+ 0,30 Prozent auf 32,92 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Telekom Austria (-0,80 Prozent auf 8,68 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,62 Prozent auf 32,25 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 59,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,39 Prozent auf 17,80 EUR) und Lenzing (-0,32 Prozent auf 30,80 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 17 034 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,699 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

