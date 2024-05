ATX aktuell: ATX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Am Mittwoch steht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent im Plus bei 3 647,47 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 117,186 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 645,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 645,84 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 641,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 650,47 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,60 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 3 592,33 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 08.02.2024, den Stand von 3 369,02 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, bei 3 259,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,90 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 650,47 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 6,28 Prozent auf 33,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR), Andritz (+ 0,56 Prozent auf 53,50 EUR), Verbund (+ 0,56 Prozent auf 71,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,53 Prozent auf 30,22 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 29,50 EUR), DO (-0,82 Prozent auf 144,40 EUR), BAWAG (-0,59 Prozent auf 58,80 EUR), voestalpine (-0,55 Prozent auf 25,42 EUR) und OMV (-0,36 Prozent auf 44,74 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 456 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,09 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,17 Prozent.

Redaktion finanzen.at