ATX-Handel aktuell: ATX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Der ATX erhöhte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 3 618,70 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 116,368 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,013 Prozent auf 3 591,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 623,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 590,35 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, stand der ATX bei 3 747,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der ATX mit 3 499,40 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der ATX einen Stand von 3 056,30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,06 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 3,76 Prozent auf 8,01 EUR), DO (+ 2,99 Prozent auf 165,40 EUR), voestalpine (+ 2,87 Prozent auf 25,78 EUR), Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 35,05 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,26 Prozent auf 29,45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Wienerberger (-2,50 Prozent auf 32,78 EUR), Verbund (-1,57 Prozent auf 75,30 EUR), Telekom Austria (-1,08 Prozent auf 9,20 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,42 Prozent auf 28,98 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 861 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,577 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,95 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

