Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen UNIQA von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Der zuständige Experte Thomas Unger erhöhte gleichzeitig das Kursziel für den Versicherer von 9,8 auf 13,0 Euro. Die UNIQA-Anteilsscheine haben seit Ende 2024 große Gewinne verzeichnet.

"UNIQA wird weiterhin mit einem Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt, wenn man das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit der Eigenkapitalrendite vergleicht, und bietet eine Dividendenrendite von etwa sechs Prozent und ein einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Diese Kennziffern deuten darauf hin, dass die Bewertung auch nach dem jüngsten Kursanstieg für langfristige Anleger weiterhin überzeugend ist", so Unger in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,22 Euro für 2025, sowie 1,31 bzw. 1,40 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,65 Euro für 2025, sowie 0,70 bzw. 0,75 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montagvormittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 11,38 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/spa

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com

AFA0028 2025-06-30/10:29