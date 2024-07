ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Nachmittag

Am Freitag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,27 Prozent leichter bei 3 667,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 118,494 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 677,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 677,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 677,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 649,03 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,03 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.06.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 595,90 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 19.04.2024, einen Stand von 3 537,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wurde der ATX auf 3 186,52 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,50 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,10 Prozent auf 110,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,00 Prozent auf 46,61 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,76 Prozent auf 26,50 EUR), OMV (+ 0,46 Prozent auf 39,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,34 Prozent auf 8,77 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Verbund (-1,85 Prozent auf 74,20 EUR), DO (-1,83 Prozent auf 160,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,73 Prozent auf 19,85 EUR), Raiffeisen (-1,52 Prozent auf 17,52 EUR) und CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 30,18 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 151 908 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,282 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at