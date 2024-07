ATX-Handel aktuell: ATX notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der ATX am Montag letztendlich

Am Montag schloss der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 3 707,98 Punkten ab. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 120,160 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,061 Prozent auf 3 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 708,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 696,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 717,82 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 3 658,69 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 3 592,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 114,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,67 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,93 Prozent auf 20,02 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 17,49 EUR), Österreichische Post (+ 1,00 Prozent auf 30,20 EUR), BAWAG (+ 0,85 Prozent auf 64,90 EUR) und Wienerberger (+ 0,82 Prozent auf 31,94 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-1,45 Prozent auf 40,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,33 Prozent auf 37,20 EUR), Verbund (-0,89 Prozent auf 77,55 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR) und Telekom Austria (-0,57 Prozent auf 8,74 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 465 851 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

