ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsstart im Minus

Der ATX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 3 626,26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 116,220 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,067 Prozent stärker bei 3 633,24 Punkten, nach 3 630,81 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 637,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 625,96 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,52 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.05.2024, wurde der ATX mit 3 775,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.03.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 483,75 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, bei 3 130,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 29,44 EUR), OMV (+ 0,25 Prozent auf 39,68 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,55 EUR), BAWAG (+ 0,17 Prozent auf 60,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 30,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,63 Prozent auf 21,78 EUR), IMMOFINANZ (-1,05 Prozent auf 23,65 EUR), Raiffeisen (-0,94 Prozent auf 16,81 EUR), voestalpine (-0,63 Prozent auf 25,28 EUR) und Telekom Austria (-0,54 Prozent auf 9,18 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 587 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

