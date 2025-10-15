Telekom Austria Aktie

Gewinn gestiegen 15.10.2025 11:30:00

Telekom Austria-Aktie in Grün: Umsatzplus von 3,5 Prozent - Prognose bleibt bestehen

Telekom Austria-Aktie in Grün: Umsatzplus von 3,5 Prozent - Prognose bleibt bestehen

A1 Telekom Austria hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt.

Dank höherer Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten legte der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Das EBITDA stieg um 2,8 Prozent auf 563 Millionen Euro, und erhöhte sich in allen Märkten außer Österreich und Serbien. Netto verdiente der Telekomkonzern 191 Millionen Euro und damit 7,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der freie Cashflow kletterte auf 196 von 173 Millionen Euro vor einem Jahr.

Für das Gesamtjahr plant A1 Telekom Austria weiterhin mit einem Wachstum der Gesamtumsätze um 2 bis 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einem Capex vor Spektrum von rund 800 Millionen Euro.

Die Aktien der Telekom Austria verteuern sich am Mittwoch in Wien zeitweise um 0,78 Prozent auf 9,06 Euro.

DOW JONES

