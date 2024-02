ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX mittags

Am Mittwoch verliert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent auf 3 390,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 108,696 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 3 391,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,57 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 386,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 404,75 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,157 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bewegte sich der ATX bei 3 455,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, betrug der ATX-Kurs 3 267,55 Punkte. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, bei 3 547,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,642 Prozent abwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 0,63 Prozent auf 8,05 EUR), Andritz (+ 0,57 Prozent auf 61,25 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 26,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,05 EUR) und Wienerberger (+ 0,50 Prozent auf 32,08 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-3,27 Prozent auf 29,55 EUR), AT S (AT&S) (-2,02 Prozent auf 19,39 EUR), Telekom Austria (-1,56 Prozent auf 7,55 EUR), Verbund (-1,05 Prozent auf 66,00 EUR) und Raiffeisen (-0,88 Prozent auf 19,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 22,791 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

