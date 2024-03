ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit BAWAG-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 43,96 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 227,480 BAWAG-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.03.2024 gerechnet (58,70 EUR), wäre das Investment nun 13 353,05 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,53 Prozent angewachsen.

Der BAWAG-Wert an der Börse wurde auf 4,60 Mrd. Euro beziffert. Das BAWAG-IPO fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at