ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Zum Handelsende kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,48 Prozent auf 1 830,09 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 1 821,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 821,37 Punkten am Vortag.

Bei 1 834,36 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 821,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,749 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 838,59 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, bei 1 887,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 578,08 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,99 Prozent auf 16,70 EUR), voestalpine (+ 3,58 Prozent auf 21,98 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,56 Prozent auf 5,60 EUR), DO (+ 2,07 Prozent auf 147,60 EUR) und Lenzing (+ 1,92 Prozent auf 31,85 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-3,85 Prozent auf 18,75 EUR), UBM Development (-2,86 Prozent auf 20,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,81 Prozent auf 8,70 EUR), FACC (-1,62 Prozent auf 7,30 EUR) und STRABAG SE (-0,90 Prozent auf 38,40 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 504 868 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 27,012 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

