Zurückhaltung in Wien: ATX fällt nachmittags

Am Freitag steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent im Minus bei 4 630,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 132,167 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 4 636,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4 635,87 Punkten am Vortag.

Bei 4 613,36 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 653,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,364 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 19.08.2025, einen Stand von 4 848,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 307,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wies der ATX 3 652,06 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 26,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 857,40 Punkten. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 2,70 Prozent auf 114,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,67 Prozent auf 45,60 EUR), voestalpine (+ 1,24 Prozent auf 29,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,88 Prozent auf 80,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,81 Prozent auf 12,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3,41 Prozent auf 21,25 EUR), Lenzing (-2,09 Prozent auf 25,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,88 Prozent auf 26,05 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 59,50 EUR) und Erste Group Bank (-1,24 Prozent auf 83,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 342 591 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 32,156 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,34 zu Buche schlagen. Mit 9,60 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

