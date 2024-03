ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Mittag zurück

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,13 Prozent leichter bei 1 753,70 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent schwächer bei 1 755,73 Punkten, nach 1 755,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 752,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 759,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 700,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 709,10 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 534,64 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 760,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 6,56 Prozent auf 17,05 EUR), STRABAG SE (+ 3,09 Prozent auf 38,35 EUR), CA Immobilien (+ 1,09) Prozent auf 32,50 EUR), FACC (+ 1,03 Prozent auf 5,90 EUR) und S IMMO (+ 0,95 Prozent auf 16,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-1,89 Prozent auf 8,32 EUR), Verbund (-1,44 Prozent auf 68,50 EUR), Semperit (-1,24 Prozent auf 11,12 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,24 Prozent auf 111,60 EUR) und Andritz (-0,79 Prozent auf 56,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 71 815 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 23,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,49 zu Buche schlagen. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

