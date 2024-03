ATX Prime aktuell: ATX Prime im Minus

Der ATX Prime verliert am Donnerstagmittag an Wert.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 1 700,50 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,023 Prozent schwächer bei 1 706,28 Punkten, nach 1 706,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 706,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 695,54 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,296 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 702,78 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 649,64 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 07.03.2023, einen Stand von 1 779,24 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,789 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 4,07 Prozent auf 15,35 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,80 Prozent auf 22,60 EUR), Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 28,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR) und UBM Development (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-3,34 Prozent auf 3,33 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 19,84 EUR), ZUMTOBEL (-1,69 Prozent auf 5,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,65 Prozent auf 8,36 EUR) und BAWAG (-1,56 Prozent auf 53,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 82 788 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,215 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die Addiko Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

