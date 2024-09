ATX Prime aktuell: ATX Prime klettert zum Handelsstart

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 1,27 Prozent fester bei 1 797,13 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent höher bei 1 774,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 774,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 797,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 774,97 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,482 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 787,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 836,50 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 12.09.2023, einen Stand von 1 601,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,85 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 7,14 Prozent auf 6,00 EUR), voestalpine (+ 2,39 Prozent auf 20,58 EUR), Wienerberger (+ 2,09 Prozent auf 29,34 EUR), STRABAG SE (+ 1,88 Prozent auf 38,00 EUR) und Andritz (+ 1,86 Prozent auf 60,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen UBM Development (-2,43 Prozent auf 20,10 EUR), Polytec (-1,95 Prozent auf 3,01 EUR), AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,00 Prozent auf 7,96 EUR) und FACC (+ 0,00 Prozent auf 6,68 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 16 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,404 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

