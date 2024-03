ATX Prime aktuell: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

Am dritten Tag der Woche legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 1 732,43 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 1 731,47 Punkte an der Kurstafel, nach 1 731,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 722,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 736,60 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 709,18 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 1 706,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 589,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 750,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 10,73 Prozent auf 29,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,36 Prozent auf 43,30 EUR), voestalpine (+ 1,60 Prozent auf 25,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,22 Prozent auf 16,60 EUR) und PORR (+ 1,08 Prozent auf 13,08 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-8,71 Prozent auf 17,82 EUR), UBM Development (-3,08 Prozent auf 18,90 EUR), CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 31,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,75 Prozent auf 7,97 EUR) und Semperit (-0,71 Prozent auf 11,24 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 897 425 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 23,555 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at