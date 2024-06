ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 1 801,42 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 1 803,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 803,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 804,40 Punkte, das Tagestief hingegen 1 799,61 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,052 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 27.05.2024, mit 1 862,04 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 1 770,23 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 27.06.2023, einen Wert von 1 564,13 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,10 Prozent zu. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 0,84 Prozent auf 36,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,54 Prozent auf 9,25 EUR), Vienna Insurance (+ 0,51 Prozent auf 29,50 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 40,56 EUR) und Addiko Bank (+ 0,25 Prozent auf 19,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil ZUMTOBEL (-1,59 Prozent auf 6,18 EUR), AMAG (-1,15 Prozent auf 25,70 EUR), PORR (-0,71 Prozent auf 14,00 EUR), Palfinger (-0,67 Prozent auf 22,40 EUR) und Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 52 599 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,508 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 Prozent an der Spitze im Index.

