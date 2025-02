Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Aktien des Kranherstellers Palfinger von 27,00 auf 33,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Analysten Lars Vom-Cleff in der am Freitag erstellten Studie bekräftigt.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag wurde die Palfinger-Aktie an der Wiener Börse bei 23,00 Euro gehandelt.

Die jüngste Gewinnwarnung von Palfinger solle nicht als negative Überraschung, sondern als eine erste, optimistische und zuversichtliche Prognose für das Geschäftsjahr 2025 verstanden werden, schrieb Analyst Vom-Cleff. Viele der aktuellen Gegenwinde scheinen bereits eingepreist zu sein.

Der Kranhersteller hatte am Freitag mitgeteilt, dass er für das erste Quartal 2025 mit einem Rückgang beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund ein Drittel rechnet. In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll es jedoch angesichts einer bereits laufenden Erholung der "Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten" wieder bergauf gehen.

Die Gewinnprognosen der Deutschen Bank für Palfinger liegen bei 2,86 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 und bei 2,23 (2025) und 2,93 Euro (2026) für die beiden Folgejahre. Für 2024 wird unverändert eine Dividendenausschüttung von 0,75 Euro je Aktie prognostiziert. Für 2025 wird eine Ausschüttung von 0,70 Euro je Aktie erwartet und für 2026 rechnen die Experten mit 0,85 Euro pro Aktie.

