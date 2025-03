Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen Palfinger von "Hold" auf "Buy" nach oben revidiert. Das Kursziel für die Titel des Kranherstellers wurde von Analyst Lasse Stueben von 24,0 auf 32,0 Euro erhöht.

Die Berenberg-Analysten sind der Meinung, dass das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket in Deutschland eine potenzielle Initialzündung für die wichtigsten Endmärkte von Palfinger darstellt, wobei das Unternehmen von einer verstärkten Bautätigkeit profitieren könnte. Während das Gesamtjahr 2025 noch ein begrenztes Wachstum aufweisen wird, gehen die Experten davon aus, dass sich die Auftragslage verbessern wird, so dass sie für 2026 ein Umsatzwachstum von 7 Prozent und eine Verbesserung der EBIT-Marge um 1 Prozent prognostizieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,48 Euro für 2025, sowie 3,37 bzw. 3,96 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,82 Euro für 2025, sowie 1,11 bzw. 1,31 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 5,7 Prozent bei 28,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

AFA0047 2025-03-13/11:12